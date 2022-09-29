Обнаружена четвертая утечка из «Северных потоков»
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северных потоков». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание.
26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах.