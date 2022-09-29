Обнаружена четвертая утечка из «Северных потоков»

SvD: береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северных потоков». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах.

