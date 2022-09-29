Народный артист России Игорь Скляр ответил на сообщения об отправке на фронт

Народный артист России Скляр опроверг информацию о планах отправиться на фронт

Народный артист России Игорь Скляр не собирается отправляться в зону проведения спецоперации. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что находится уже не в том возрасте, чтобы отправиться на фронт.

В СМИ появилась информация о том, что 64-летний народный артист России Игорь Скляр отправляться в зону СВО.

«До сих пор ни на какую спецоперацию я не собирался. Последние два дня меня об этом спрашивают. Не читайте надписи на заборах — это не про меня. Но я уже как минимум не в том возрасте, у меня военно-учетная специальность — рядовой кавалерист. Такой уже нет. Дурак какой-то написал, а все поверили», — сказал артист.

Ранее стало известно, что российские деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы, которые находятся в составе Вооруженных сил России, могут отправится на фронт. Мобилизация может коснуться тех звезд, у которых отсутствует бронь в культурных учреждениях или отсрочка от армии.