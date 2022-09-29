Народный артист России Игорь Скляр отправится на фронт

Народный артист России Игорь Скляр заявил, что отправится на фронт

64-летний народный артист России Игорь Скляр в беседе с «Народными Новостями» заявил, что пойдет на фронт.

Актер поведал, что отправится на службу через трое суток. «У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!» — рассказал Скляр.

Артист также упомянул своих коллег, подчеркнув, что в сложившейся ситуации все в ответе только за себя.

Ранее стало известно, что российские деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы, которые находятся в составе Вооруженных сил России, могут отправится на фронт. Мобилизация может коснуться тех звезд, у которых отсутствует бронь в культурных учреждениях или отсрочка от армии.

27 сентября в Госдуме отреагировали на заявление рэпера Тимати о готовности к мобилизации.