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Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Консульский отдел посольства РФ в Черногории приостановил работу на неопределенный срок

Фото: Vaghinak Vardanyan / Unsplash

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу на неопределенное время. Об этом сказано в распространенном заявлении российской дипмиссии, передает ТАСС.

«Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — сообщили российские дипломаты.

Ранее Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Власти страны заявили, что решение принято «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».

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Виктория Кондратьева
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