В США рассказали о создании Китаем истребителя шестого поколения на базе Су-35

The Drive: Китай на базе Су-35 создает истребитель шестого поколения

Китай на базе Су-35 может создавать истребитель шестого поколения. Об этом со ссылкой на выступление генерала ВВС США Марка Келли рассказывает The Drive.

«Они начали с Су-27, трансформировались в Су-30, затем — в собственный J-16, а потом — в Су-35», — уверен военный. По его словам, российский Су-35, являясь истребителей четвертого поколения, имеет «авионику и скорость пятого поколения».

Американское издание напоминает, что Китай приобрел у России сравнительно небольшую партию из 24 самолетов Су-35.

«С тех пор как Пекин купил Су-35, было много предположений о том, почему он мог разместить заказ. Некоторые предположили, что Китай хотел поближе познакомиться с двигателями Су-35, а также получить представление об одном из передовых активов России, его вооружении и системах радиоэлектронной борьбы», — говорится в публикации.

По мнению Келли, опыт работы Китая с семейством Су-27 предоставит Пекину хорошие возможности для создания своего аналога американского истребителя шестого поколения, разрабатываемого США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

В сентябре издание Breaking Defense со ссылкой на Келли сообщило, что программа разработки китайского истребителя шестого поколения находится на верном пути, поэтому Военно-воздушным силам США следует ускорить работы в рамках NGAD.