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В США оценили работу над истребителем шестого поколения в Китае

Генерал ВВС США Келли призвал создать истребитель шестого поколения раньше Китая

Фото: Jason Lee / Reuters

Программа разработки китайского истребителя шестого поколения находится на верном пути, поэтому Военно-воздушным силам (ВВС) США следует ускорить разработку нового самолета. Генерал ВВС США Марк Келли призвал создать новый самолет раньше Китая, пишет Breaking Defense.

«Они [Китай] не ведут дебатов по поводу актуальности господства в воздухе шестого поколения. И я также могу сказать вам, что они на верном пути», — сообщил Келли в ходе круглого стола на конференции ВВС США. По его словам, ведомство должно убедиться, что новый истребитель создадут «по крайней мере на месяц» раньше конкурентов.

Китай может получить истребители нового поколения к 2035 году, а США планируют начать эксплуатацию новых самолетов, которые разрабатывают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), в конце 2020-х годов. Отмечается, что перспективный самолет будет стоить «сотни миллионов», поэтому сроки реализации программы могут измениться.

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Ранее министр ВВС США Френк Кендалл сообщил, что истребитель шестого поколения NGAD сможет управлять пятью бесплотными аппаратами.

В августе издание 19FortyFive предположило, что NGAD предназначен для замены истребителя пятого поколения F-22 и будущего противостояния с Китаем и Россией.

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Даниил Иринин
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