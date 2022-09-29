Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма

Кириенко заявил, что на поддержку новых регионов России направят 3,3 миллиарда рублей

Свыше трех миллиардов рублей будет направлено на проекты поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Такую сумму назвал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

По его словам, в общей сложности будет направлено 3,3 миллиарда рублей. Кириенко добавил, что в конкурсах на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества принимали участие проекты как российские, так и из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента рассмотрит вопросы вхождения новых регионов в состав России на очередном своем заседании 4 октября после подписания соответствующих договоров.

О том, что подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, церемония начнется в 15:00 в Георгиевском зале большого Кремлевского дворца. Он также анонсировал объемное выступление в рамках мероприятия.