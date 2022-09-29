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В России выросло количество удаленно работающих сотрудников

SuperJob: 22% компаний Москвы перешли на удаленную работу из-за коронавируса

Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency

В августе число российских компаний, перешедших на удаленную работу из-за роста интенсивности заболеваемости коронавирусом, выросло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По результатам опроса, в котором приняли участие 1000 работников, сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в 20 процентах российских компаний. Это больше чем в августе, но пока в 2,5 раза меньше, чем в феврале текущего года.

В Москве такой формат практикуется 22 процентами компаний, в Санкт-Петербурге на удаленку перешли 20 процентов фирм. В остальных российских регионах удаленные сотрудники есть в 19 процентах организаций.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что наблюдающаяся в России новая волна коронавируса не угрожает благополучию детей, в отличие от удаленки. По словам Позднякова, перевод школьников на удаленное обучение не эффективен.

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Юлия Мискевич
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