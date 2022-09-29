Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание принцессе Диане

Журналисты Page Six увидели в красном пальто Кейт Миддлтон подражание принцессе Диане

Фото: Karwai Tang / WireImage

Журналисты Page Six увидели в наряде герцогини Корнуолльской Кэтрин подражание покойной принцессе Диане. Соответствующие фотографии опубликованы на сайте издания.

Известно, что Кейт Миддлтон посетила Уэльс в красном пальто бренда L.K. Bennett модели «Спенсер», которое назвали в честь свекрови королевской особы. Кроме того, согласно материалу, в аналогичном образе мать принца Уильяма впервые появилась в Уэльсе после того, как официально стала принцессой. Цена верхней одежды составляет 1080 долларов (61,8 тысячи рублей).

Образ знаменитости дополняли лонгслив и брюки-клеш черного цвета, а также туфли на высоком каблуке и небольшая сумка. На размещенных кадрах видно, что волосы герцогини распущены, а на лицо нанесен нюдовый мейкап. Плюс ко всему она надела золотые серьги и кольцо с драгоценным камнем.

Ранее журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Герцогиня Корнуолльская Кэтрин также появилась на публике в ювелирных изделиях из жемчуга, которые ранее принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
Аферист создал фейковые аккаунты и выманил у российского подростка миллионы
Заблудившийся в тумане турист успел сделать один звонок перед смертью
Партнеры Германии усомнились в ее решимости помогать Украине
Российская олимпийская чемпионка оценила отстранение фразой «я даже рада»
Стоимость проекта моста через Лену увеличилась вдвое
Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ
Раскрыты детали модернизации БАМа и Транссиба
В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание принцессе Диане
Народный артист России Игорь Скляр отправится на фронт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.