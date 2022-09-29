В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание принцессе Диане

Журналисты Page Six увидели в красном пальто Кейт Миддлтон подражание принцессе Диане

Журналисты Page Six увидели в наряде герцогини Корнуолльской Кэтрин подражание покойной принцессе Диане. Соответствующие фотографии опубликованы на сайте издания.

Известно, что Кейт Миддлтон посетила Уэльс в красном пальто бренда L.K. Bennett модели «Спенсер», которое назвали в честь свекрови королевской особы. Кроме того, согласно материалу, в аналогичном образе мать принца Уильяма впервые появилась в Уэльсе после того, как официально стала принцессой. Цена верхней одежды составляет 1080 долларов (61,8 тысячи рублей).

Образ знаменитости дополняли лонгслив и брюки-клеш черного цвета, а также туфли на высоком каблуке и небольшая сумка. На размещенных кадрах видно, что волосы герцогини распущены, а на лицо нанесен нюдовый мейкап. Плюс ко всему она надела золотые серьги и кольцо с драгоценным камнем.

Ранее журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Герцогиня Корнуолльская Кэтрин также появилась на публике в ювелирных изделиях из жемчуга, которые ранее принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане.