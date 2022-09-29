В Кремле высказались о судьбе «Северного потока»

Песков: в Кремле не знают, будет ли «Северный Поток-1» когда-либо перезапущен

В Кремле не знают, будет ли «Северный Поток-1» когда-либо перезапущен, так высказался о судьбе газопровода пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это технический вопрос, передает ТАСС.

Песков добавил, что ЧП на «Северных потоках» — это очень опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства. В расследовании потребуется взаимодействие нескольких стран, уверен он. Оно будет идти в условиях «острого дефицита общения» и нежелания многих стран идти на контакты с Россией, считает Песков.

Также Кремль назвал инциденты на «Северных потоках» терактом и не исключил, что за этим могло стоять какое-либо государство. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что произошедшие инциденты с утечками газа на «Северных потоках» могут привести к эскалации или войне.

В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более не пригодны для использования и будут закрыты навсегда.