МИД Тайваня призвал граждан «хорошо обдумать» необходимость пребывания в России

МИД Тайваня призвал людей с двойным гражданством обдумать необходимость пребывания в РФ

МИД Тайваня призывает людей призывного возраста с двойным гражданством, которые находятся на российской территории, «хорошо обдумать» необходимость пребывания в РФ. Об этом заявил заместитель директора департамента Азии, Запада и Африки МИД Тайваня У Чжэнвэй, его цитирует РИА Новости.

«Мы призываем всех мужчин призывного возраста, у которых есть двойное российско-тайваньское гражданство, как следует обдумать необходимость оставаться на территории Российской Федерации», — высказался дипломат. Он добавил, что МИД Тайваня находится в контакте с представительством острова в России и имеет данные о тайваньцах, находящихся в этой стране.

«27-го числа через представительство мы проинформировали живущих в России соотечественников о том, что они должны как следует следить за своей безопасностью», — рассказал У Чжэнвэй. Он напомнил гражданам, что отъезд из страны необходимо планировать заранее из-за роста цен на билеты.

Ранее болгарский МИД призвал воздержаться от поездок в Россию. Тем, кто сейчас находится на территории РФ, ведомство порекомендовало подумать над возможностью срочно ее покинуть. В министерстве также призвали болгарских граждан, находящихся в РФ, проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.