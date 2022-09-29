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Пьяный россиянин зарубил двоих собутыльником топором и попал под следствие

В Белгородской области задержали 53-летнего мужчину, зарубившего двоих односельчан топором

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Белгородской области следователи задержали 53-летнего местного жителя, обвиняемого убийстве 49-летнего и 53-летнего односельчан. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант выпивал с друзьями в селе Малые Маячки, и между ними произошел конфликт. Собутыльники обвиняли друга в антиобщественном образе жизни. В какой-то момент мужчина схватил топор и зарубил им товарищей. Один из них скончался на месте, а другой в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что на Урале программист зарубил бывшую жену топором на глазах у ее матери и дочери-подростка.

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Екатерина Власова
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