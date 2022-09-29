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Полная блогерша показала фигуру в бикини назло хейтерам

Полная блогерша Уилкинсон показала фигуру в бикини назло хейтерам

Кадр: @Shanw000 / TikTok

Бодипозитивная блогерша показала фигуру в откровенном наряде назло негативным высказываниям хейтеров в соцсетях. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Мать-одиночка Шэн Уилкинсон опубликовала ролик, в котором предстала перед зрителями в бикини черного цвета. Инфлюэнсер с ярко-розовыми волосами позировала в бассейне на территории дома, держа в руках бокал вина. Однако вскоре девушка удалила публикацию, поскольку подверглась критике со стороны подписчиков из-за своей полноты.

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Вопреки возмущенным комментариям автор публикации в ответном посте заявила, что продолжит демонстрировать свою фигуру в подобных образах. «Хейтеры говорят мне, что я толстая, чтобы носить бикини, но мое тело идеально», — подчеркнула она, показав при этом очередной снимок в купальнике.

Поклонники восхитились смелостью и внешним видом блогерши под указанным видео. «Никого не слушай, ты выглядишь прекрасно», «Вы безупречны», «Не обращайте внимания на хейтеров, они получают удовольствие от издевательств и гадостей», — писали юзеры.

Ранее блогерша Мэдисон Белтран показала способ скрыть полный живот с помощью одежды. По словам девушки, чтобы спрятать проблемную нижнюю часть живота, нужно выбирать трусы из плотного материала с широкой резинкой.

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Майя Пономаренко
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