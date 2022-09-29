Крупнейшая авиакомпания разрешила мужчинам-бортпроводникам носить юбки на работе

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-бортпроводникам надевать в полет юбки

Крупнейшая европейская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила членам экипажа проявлять гендерную идентичность через одежду. Об этом сообщает Daily Star.

В частности, всем мужчинам — бортпроводникам и пилотам — теперь можно носить на работе юбки, а стюардессам — надевать в полет мужскую форму «для выражения своей индивидуальности». Ранее в мае 2022 года Virgin Atlantic разрешила сотрудникам больше не скрывать свои татуировки.

В публикации также отмечается, что при покупке билетов на рейсы пассажиры в графе «пол» теперь смогут указывать и гендерно-нейтральную принадлежность.

В конце августа российская авиакомпания S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. В частности, членам кабинного и летного экипажа разрешили иметь татуировки и носить необычные прически.