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Назван срок работы удаленных из App Store приложений VK

Специалист Зыков заявил, что удаленные из App Store приложения VK проработают 2-3 года

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Приложения VK, которые удалены из App Store, будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий iOS. При ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года. Такой срок назвал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.

«Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения... Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать», — заявил специалист.

Зыков понадеялся, что руководство VK найдет выход из ситуации. «Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений — это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения», — резюмировал он.

26 сентября из AppStore исчезли все приложения холдинга VK. 27 сентября VK сообщила, что направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления сервисов из магазина приложений.

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Юлия Мискевич
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