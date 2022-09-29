Назван срок работы удаленных из App Store приложений VK
Приложения VK, которые удалены из App Store, будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий iOS. При ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года. Такой срок назвал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.
«Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения... Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать», — заявил специалист.
Зыков понадеялся, что руководство VK найдет выход из ситуации. «Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений — это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения», — резюмировал он.
26 сентября из AppStore исчезли все приложения холдинга VK. 27 сентября VK сообщила, что направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления сервисов из магазина приложений.