Володин заявил о запрете на выезд за границу для состоящих на воинском учете

Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещен выезд за границу

Россиянам, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства, в том числе за границу, без разрешения военных комиссариатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, об этом сказано в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

«Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин, подчеркнув, что на информационных ресурсах по вопросу о выезде за границу даются противоречивые разъяснения.