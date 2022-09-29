Кардиолог рассказал о преимуществе женщин перед мужчинами

Профессор Шахнович: у женщин более здоровое сердце из-за эстрогенов

У молодых женщин более здоровое сердце, чем у мужчин, рассказал ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, профессор кафедры кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Роман Шахнович. В большом интервью «Ленте.ру» он объяснил, что дает женщинам такое преимущество перед мужчинами.

Отвечая на вопрос, кто чаще страдает от сердечных заболеваний — мужчины или женщины, кардиолог ответил, что, если говорить об ишемической болезни сердца, то мужчины. Причина заключается в гормональном фоне.

У женщин есть эстрогены, у мужчин они тоже есть, но их значительно меньше. Эстрогены и другие женские гормоны защищают от развития атеросклероза. И женщины от этой болезни защищены до определенного возраста Роман Шахнович кардиолог, профессор

Однако, по словам Шахновича, после менопаузы женское здоровье мало чем отличается от мужского. С разницей в десять лет они начинают болеть теми же болезнями сердца.

Кардиолог добавил, что гипертонией в равной степени болеют и мужчины, и женщины. «В том, чтобы быть женщиной, есть не только сложности, но и преимущества. Во всем мире женщины живут дольше. Они в целом более устойчивы к различным болезням», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее кардиолог Дмитрий Дупляков назвал способы избежать инфаркта и инсульта. Он напомнил, что сохранить сосуды здоровыми помогут тренировки и отказ от вредных привычек.