Стало известно о планах Xiaomi начать поставки ноутбуков в Россию

«Известия»: Xiaomi до конца осени может начать официально поставлять ноутбуки в Россию

Компания Xiaomi до конца осени может начать официально поставлять свои ноутбуки в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании-партнере китайского вендора.

Если китайская корпорация начнет поставлять ноутбуки в России, то станет едва ли не первым широко известным вендором, который выйдет на российский рынок после начала специальной военной операции на Украине и санкционной кампании, отметил один из собеседников издания.

Отмечается, что официально Xiaomi до сих пор ввозил на территорию России только смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику, телевизоры и другие позиции, но не ноутбуки.

По данным Mobile Research Group, несмотря на отсутствие официального импорта, спрос на ноутбуки Xiaomi в стране был — в начале 2022 года они занимали 3,5-4 процента рынка этих устройств в натуральном выражении. По словам ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, если прямые поставки действительно начнутся, эта доля может значительно увеличиться. Он считает, что выход Xiaomi на российский рынок ноутбуков позволит компании заметно нарастить продажи.

Ранее продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона. Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов невозможно легально сбывать на российском рынке. Претензия РАТЭК сводится к тому, что для легального обращения на российском рынке новые модели смартфонов должны получить необходимые сертификаты, декларации и нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС, либо заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.