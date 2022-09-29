Раскрыты новые подробности убийства Александра Захарченко

РИА Новости: в перехваченном разговоре СБУ открылись подробности убийства Захарченко

Новые подробности убийства бывшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) с агентом. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

Как сообщил собеседник агентства, силовые структуры ЛНР перехватили разговор сотрудника СБУ Александра Киященко с его агентом, которому он рассказал подробности убийства Захарченко.

«Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко — прим. «Ленты.ру») заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — сказал Киященко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими были высокопоставленные граждане Украины и других государств.