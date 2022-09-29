Захарова призвала США рассказать о причинах аварии на «Северных потоках»

Представитель МИД Захарова призвала США признаться в причинах аварии на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Пентагона говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода «Северный поток» до проведения официального расследования. Об этом она высказалась в своем официальном Telegram-канале.

Захарова призвала США признаться в причинах аварии на «Северных потоках» и отказаться от спекуляций.

«Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил президент США [Джо Байден], обещая покончить с "Северным потоком-2"», — подчеркнула она.

28 сентября сообщалось, что вертолет ВВС США заметили в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk в течение девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, возле которого зафиксировали утечки газа.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока» и их серьезные повреждения на трех участках зафиксировали 26 сентября.