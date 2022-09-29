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Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных на видео

Минобороны России показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных и добровольцев

Министерство обороны России показало на видео занятия по боевому слаживанию мобилизованных и добровольцев. Кадры в четверг, 29 сентября, публикует Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами проходят подготовку в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач.

На опубликованных военным ведомством кадрах продемонстрирована работа с личным оружием: автоматами, пулеметами и ручными гранатометами из различных положений и из-за укрытий, а также огонь в различных режимах стрельбы поодиночке, в двойках, в составе отделений.

«В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО», — уточнили в Минобороны.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Евгения Куликова
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Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных на видео
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