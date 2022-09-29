Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кабмину дали право устанавливать запрет на международные автоперевозки

Путин дал правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по стране транспорту из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указ был подписан в связи с «недружественными» действиями ряда иностранных государств, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц, в целях защиты интересов России.

В случае установления соответствующего запрета Кабмину предстоит определить срок его действия и перечень государств, которые ввели аналогичные рестрикции против России, а также виды перевозок, на которые распространяется данное ограничение.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым предложил начать в России «специальную экономическую операцию». В частности, он предложил создать особую экономическую зону в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
Раскрыты детали модернизации БАМа и Транссиба
В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание принцессе Диане
Народный артист России Игорь Скляр отправится на фронт
В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
Армения призвала поставить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
ЕС пообещал ответить в случае диверсии на «Северном потоке»
Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.