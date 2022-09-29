Кабмину дали право устанавливать запрет на международные автоперевозки

Путин дал правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по стране транспорту из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указ был подписан в связи с «недружественными» действиями ряда иностранных государств, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц, в целях защиты интересов России.

В случае установления соответствующего запрета Кабмину предстоит определить срок его действия и перечень государств, которые ввели аналогичные рестрикции против России, а также виды перевозок, на которые распространяется данное ограничение.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым предложил начать в России «специальную экономическую операцию». В частности, он предложил создать особую экономическую зону в Донбассе.

