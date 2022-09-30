Мужчина вышел на улицу из-за лая собаки и нашел девочку у себя в сарае

ABC13: в США пара обнаружила оставленную отцом девочку в сарае

Джон Макклейн и его жена Кэтрин из штата Монтана, США, обнаружили у себя в сарае восьмимесячную девочку, оставленную своим отцом. Об этом сообщает ABC13.

Пара сообщила, что рано утром услышала, как от их дома отъезжает грузовик, после чего решила проверить камеры наблюдения. На кадрах супруги увидели мужчину, который пытался взломать грузовик их сына, после чего угнал машину соседа и скрылся с места происшествия.

Через некоторое время они обратили внимание на то, что их пес по кличке Арчи постоянно вертится вокруг сарая и лает. Джон вышел на улицу проверить, что привлекло внимание собаки, и нашел младенца с синяками на лице и теле. «На нем было только платьице, подгузника не было», — рассказала Кэтрин. Она немедленно завернула девочку в полотенце и забрала домой, пока ее муж набирал номер службы спасения.

«У меня не хватает слов, чтобы описать мою реакцию. Никогда в жизни я так не переживала и не боялась за ребенка. Меня захлестнула волна черной и беспросветной печали о ней», — призналась журналистам USA Today Кэтрин. Вскоре девочку забрали в больницу, где ей диагностировали перелом ноги, а позже передали матери.

Спустя некоторое время угнанный автомобиль был обнаружен в городе Колдспринг, штат Техас, а угонщика, мужчину по фамилии Гайнс задержали. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что у него были видимые повреждения на теле. Мужчина заявил, что его сбил поезд.

Гайнсу были предъявлены обвинения в причинении ребенку тяжких телесных повреждений и угоне автомобиля. В настоящее время он находится в тюрьме округа Полк, штат Миннесота, под залогом в размере более 200 тысяч долларов (11,8 миллиона рублей). Проводится дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина угнал семейный автомобиль, не заметив, что на заднем сиденье находится двухлетняя девочка. Шокированные родители вызвали полицию и рассказали о случившемся.