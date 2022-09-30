Стало известно о голосовании в Совбезе ООН против референдумов на Украине

РИА Новости: голосование против референдумов на Украине пройдет в Совбезе ООН в пятницу

Голосование по проекту резолюции США и Албании, которая осуждает референдумы на Украине (в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), пройдет в Совете безопасности (СБ) ООН в пятницу, сообщает РИА Новости.

«Голосование намечено на завтра на 15:00 (22:00 по Москве)», — рассказал источник агентства.

Предполагается, что после голосования состоится заседание Совбезе, посвященные ситуации с газопроводами «Северный поток».

Ранее в России отреагировали на дату созыва Совбеза ООН по «Северным потокам». Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о глубоко разочаровании Москвы в том, что заседание проведут в пятницу, а не в четверг.

28 сентября сообщалось, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках». Об этом заявляла официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Позже Полянский сообщил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 по московскому времени).