Мобилизованные начали боевые стрельбы из танков в Амурской области

Мобилизованные военные начали боевые стрельбы из танков на полигоне в Амурской области

На полигоне в Амурской области мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) начали стрельбы из танков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Как уточнили военные, в ходе тренировки они выполнили стрельбу из 125-миллиметровой пушки танка Т-72Б3. Военные стреляли по появляющимся и движущимся мишеням с места на расстоянии до 1,5 тысячи метров. Кроме того, мобилизованные россияне провели стрельбы из крупнокалиберного пулемета.

Как уточнили в пресс-службе, мероприятия боевой подготовки проходят в одном из окружных учебных центров под руководством инструкторов. Отмечается, что военнослужащие на практике совершенствовали навыки прицеливания, определения выгодных позиций для стрельбы. Кроме того, в их задачи входило ведение разведки и классификации целей.

Российский президент Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.