Блогерша сделала трендовый маникюр и смутила зрителей результатом

Блогерша Кел Кристин сделала маникюр в салоне красоты и смутила зрителей результатом

Британская блогерша сделала маникюр в салоне красоты и смутила зрителей результатом. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

Пользовательница сети Кел Кристин рассказала, что записалась на процедуру, чтобы сделать трендовый осенний дизайн зеленого цвета. Однако вместо этого мастер оставила ее с разводами на ногтях. По словам девушки, специалистка отказалась переделывать свою работу, несмотря на недовольства клиентки.

«Потрясающее бинго: заплатите 30 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей) и получите болото на ногтях», — посетовала автор видео, которое набрало более пяти миллионов просмотров. Подписчики поддержали юзершу в комментариях под постом. «Почему ты заплатила за это?», «Я не могу перестать смеяться, они все разной формы», «Увольте мастера», «Тебе надо выбирать мастера не только по наличию цветовой палитры», — высказывались они.

В июле блогерша Анастасия рассказала, лаком какого цвета следует красить ногти девушкам, чтобы нравиться мужчинам. Она посоветовала выбирать кремовый, розовый, белый, бордовый и красный цвета. «Мой личный фаворит — красный лак для ногтей, он просто сводит мужчин с ума», — заявила инфлюэнсерша.