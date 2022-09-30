Женщина пожаловалась на дискомфорт из-за аномально большой груди

Daily Star: женщина с аномалией молочных желез рассказала, что ежедневно испытывает боль

24-летняя медсестра из Великобритании по имени Мелисса рассказала, что ежедневно испытывает дискомфорт из-за аномально большого размера груди. Об этом сообщает Daily Star.

У женщины гигантомастия — аномалия развития молочных желез. Она характеризуется чрезмерным увеличением их объема и веса. «Меня всегда воспринимали как девушку, которая выглядит старше своих лет. Я не могу выйти на улицу без пристальных взглядов, комментариев, оскорблений, мне это надоело», — рассказывает Мелисса.

Недавно она появилась в британском шоу Send Nudes: Body SOS, которое использует технологию виртуальной реальности, помогая желающим сделать пластическую операцию людям взглянуть на себя в новом теле. Мелисса пожаловалась на боль, которую ей доставляет большой размер груди: женщина не может нагнуться и заснуть из-за дискомфорта, а также мучается от боли в пояснице.

Мелисса утверждает, что ее груди завидуют многие женщины. «Но они не понимают, какие последствия это имеет. Это то, чего я не пожелала бы даже своему злейшему врагу», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница южноафриканского города Мидранд страдала из-за слишком большого размера груди и стала чувствовать себя счастливее после операции по ее уменьшению. Каждая из ее грудей весила около трех килограммов, и женщина испытывала боль и дискомфорт при ходьбе или беге.

