Избивавшую четырех мальчиков палкой и трубой россиянку осудили на три года

На Алтае опекуна осудили на три года за избиение четырех мальчиков палкой, ремнем и трубой

В Алтайском крае 42-летнюю жительницу Крутихинского района осудили на три года и четыре месяца за истязание четырех мальчиков и их ненадлежащее воспитание. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Также суд удовлетворил иски потерпевших на 1,2 миллиона рублей. Россиянку признали виновной по 27 эпизодам насилия над детьми.

По данным следствия, с 2006 года по октябрь 2021-го она была опекуном четырех мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Не желая заниматься их воспитанием, она неоднократно избивала их резиновым шлангом, ремнем, палкой и металлической трубой. Кроме того, за непослушание она надолго закрывала их в сарае и заставляла спать без матраса.

Не выдержав издевательств, дети сбежали, после чего их поместили в спецучреждение.

Ранее стало известно, что в Челябинске российского бизнесмена отправили в колонию за насилие над девятью сиротами. По версии следствия, с 2014 по август 2017 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении бывших воспитанников Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната.