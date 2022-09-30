Названы условия сохранения долгов по ипотеке у мобилизованных

Депутат Аксаков: долги по ипотеке не спишут россиянам, оформившим кредит после мобилизации

Долги мобилизованных по ипотеке в случае их гибели или получения инвалидности не спишут, если кредит на жилье был оформлен после получения мобилизационного предписания. Условия для сохранения задолженности назвал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

Ранее Госдума приняла законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным гражданам и членам их семей. В документе уточняется, что в случае смерти военнослужащего или получения им I группы инвалидности дальнейшие обязательства по кредиту прекращаются. При этом некоторые эксперты обратили внимание на пункт 2 статьи 8 законопроекта, согласно которому списание долгов распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Аксаков пояснил, что здесь речь идет не о моменте подписания кредитного договора, а период гибели заемщика или получении им инвалидности. Депутат отметил, что при этом долговые обязательства мобилизованных и членов их семьи должны возникнуть до получения мобилизационного предписания, подписания военного контракта или отправления в зону боевых действий.

«Не важно, когда был взят кредит или ипотека, в 2018 году или пять дней назад. В случае мобилизации или подписания контракта он или члены его семьи смогут приостановить платежи, а в случае смерти остаток долга будет списан», — заявил Аксаков.

Он добавил, что закон действителен и для мобилизованных после 21 сентября. «Если кредит был взят сегодня, а завтра получено мобилизационное предписание, то мера будет распространяться. В случае, если человек сегодня получит мобилизационное предписание, а завтра возьмет кредит, то попадать под льготы он не будет», — добавил парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных россиян и их семей от пеней за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Так власти хотят защитить эту категорию граждан от возникновения необоснованных долгов.