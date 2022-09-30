В России высказались о планах занимать деньги за рубежом

Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии планов выхода на иностранный долговой рынок

Россия пока не собирается выходить на иностранный долговой рынок, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сохраняем достаточно амбициозные планы по заимствованиям на финансовом рынке. Очевидно, что заимствования будут производиться на российском финансовом рынке. Выходить за рубеж в настоящее время мы не планируем», — рассказал об отсутствии планов по иностранным займам министр.

Силуанов также выразил уверенность в выполнении плана по денежным заимствованиям на ближайшую трехлетку. «Те планы, которые мы наметили, а это около двух-трех триллионов рублей валовых заимствований ежегодно, я уверен, мы выполним», — сообщил он.

Кроме того, министр финансов отметил «сдержанность» иностранных инвесторов в отношении выплат по суверенным еврооблигациям России в рублях. Опасения на рынке связаны с санкционными рисками. «Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции, и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга», — приводит слова Силуанова «Интерфакс».

Указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг России в рублях, был подписан президентом страны Владимиром Путиным 22 июня. Такую схему расчетов правительство анонсировало в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте.