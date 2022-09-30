Лавров уличил США в создании биологического оружия у границ России

Лавров заявил, что США отрабатывали у границ РФ механизмы дестабилизации эпидобстановки

Власти США создавали компоненты биологического оружия у границ России. В этом американскую сторону уличил глава российского МИД Сергей Лавров XVIII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ по вопросам разведдеятельности, передает ТАСС.

«Имеются веские основания предполагать, что в непосредственной близости от границ России, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки», — рассказал министр.