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Лавров уличил США в создании биологического оружия у границ России

Лавров заявил, что США отрабатывали у границ РФ механизмы дестабилизации эпидобстановки

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Власти США создавали компоненты биологического оружия у границ России. В этом американскую сторону уличил глава российского МИД Сергей Лавров XVIII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ по вопросам разведдеятельности, передает ТАСС.

«Имеются веские основания предполагать, что в непосредственной близости от границ России, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки», — рассказал министр.

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Виктория Кондратьева
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