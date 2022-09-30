Эстонцев уличили в дискриминации россиян из-за идеи о новом вопросе для ВНЖ

Юрист Капустин: идея спрашивать россиян об СВО при получении ВНЖ в Эстонии — дискриминация

Предложение Эстонии ввести для россиян оценку специальной военной операции (СВО) при получении гражданства или продления вида на жительство — явная дискриминация. Это условие нарушается международное право. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Нарушение международного права

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что считает необходимым ввести для россиян «декларацию лояльности» при получении ими гражданства страны и продлении вида на жительство. В декларации, в частности, предлагается спрашивать об отношении к военной операции на Украине. Сейчас для получения гражданства Эстонии сдают экзамен на знание эстонского языка и конституции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Институт гражданства — это внутригосударственный институт. Государство в праве устанавливать требования по своему усмотрению. При этом международное право выделяет несколько вещей, которые не могут быть нарушены Анатолий Капустин юрист

«Первое — не должно быть никакой дискриминации. Перечисленные Эстонией требования как раз нарушают это правило. Они хотят требовать от россиян признание того, чего они не требуют от других. Это явная дискриминация, и это совершенно незаконное с точки зрения международного права требование, которое Эстония выдвигает», — заявил Капустин.

Юрист отметил, что склонение к политическим убеждениям также нарушает международное право.

«Второе — принуждение человека, который желает получить гражданство, к каким-либо политическим заявлениям, которые являются отражением односторонней оценки этого государства, — это явное покушение на общепринятые принципы международного права», — сообщил он.

Ответные меры

Капустин напомнил, что подобные прецеденты по отношению к россиянам ранее уже происходили в США и в ряде других европейских стран, однако чаще они носили частный характер. Сегодня же нельзя сказать, поддержит ли кто-то еще предложение главы МИД Эстонии, добавил он.

Может еще найдутся такие веселые ребята, которые захотят отличиться тем, что они расисты, проводят дискриминацию и позволяют так себя вести в отношении граждан Анатолий Капустин юрист

«Мы будем бороться. У нас нет другого варианта. На всех площадках будем их разоблачать и, где возможно, будем применять меры для того, чтобы отменить эти явно дискриминационные положения», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что Эстония откажется от закупки газа из России с 2023 года. Соответствующее постановление правительство приняло в четверг, 29 сентября, заявил глава МИД европейской страны Урмас Рейнсалу.