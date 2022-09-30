Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Финляндии назвали число въехавших в страну за последнее время россиян

За последнее время в Финляндию въехало порядка 60 тысяч россиян

Фото: Janis Laizans / Reuters

После объявления Россией частичной мобилизации в Финляндию прибыло порядка 60 тысяч россиян. Такое число въехавших в страну за последнее время назвал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, большинство из них направились транзитом в другие европейские государства, около ста человек подали заявки на получение убежище в Финляндии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
В Европе договорились бороться с высокими ценами на энергию
Глава еще одного российского региона заявил о завершении частичной мобилизации
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
ФАС проверит цены на военное снаряжение на Ozon и Wildberries
Российский боец ММА рассказал о походе в военкомат после получения повестки
В Госдуме предложили прекратить выплаты выступившим против спецоперации артистам
МИД Армении вызвал посла Белоруссии
В Финляндии назвали число въехавших в страну за последнее время россиян
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.