В Финляндии назвали число въехавших в страну за последнее время россиян

За последнее время в Финляндию въехало порядка 60 тысяч россиян

После объявления Россией частичной мобилизации в Финляндию прибыло порядка 60 тысяч россиян. Такое число въехавших в страну за последнее время назвал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, большинство из них направились транзитом в другие европейские государства, около ста человек подали заявки на получение убежище в Финляндии.