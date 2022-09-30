В Госдуме предложили прекратить выплаты выступившим против спецоперации артистам

В Госдуме предложили прекратить финансирование артистов, выступивших против спецоперации

В Государственной Думе предложили прекратить финансирование артистов, выступивших против спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает Ura.ru с ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

С соответствующей инициативой выступил сам Бабаков. «После объявления о начале СВО часть деятелей российской культуры не только заняла явную антигосударственную позицию, но и призывала ввести меры ограничительного характера в отношении России, граждан страны и юридических лиц», — отметил политик.

После этого комитету Госдумы по вопросам собственности предложили обратиться в Правительство с предложением о приостановке финансирования деятелей культуры. Соответствующий проект представил депутат партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков. Ограничение по выплатам будет касаться тех артистов, которые дискредитируют Россию, распространяют фейки, зарегистрированы в недружественных странах или признаны иноагентами.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею режиссера Никиты Михалкова об отсрочке для участников общественно значимых съемок.