«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5

Хакеры Russian Anonymous атаковали сайт британской службы контрразведки MI5

Официальный сайт британской службы контрразведки MI5 атаковали «русские хакеры». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ответственность за кибератаку взяла на себя российская хакерская группировка под названием Russian Anonymous.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») выложили в сеть данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины. Уточнялось, что в списке, попавшем в открытый доступ, содержалась информация о представителях разведки, работавших под прикрытием посольств более чем в 20 государствах, среди них — США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия и Греция.