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Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина

Президент России Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин закончил свое выступление на церемонии подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в также Херсонской и Запорожской областей, которое получило название «Георгиевская речь», цитатой русского философа Ивана Ильина. Его трансляцию в пятницу, 30 сентября, вел телеканал «Россия 24».

«Хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота — Ивана Александровича Ильина: "Если я считаю моей родиной — Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость"», — сказал глава государства.

Путин добавил, что за этими словами «великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков».

Президент России 30 сентября подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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Игорь Дмитров
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