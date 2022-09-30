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Китай анонсировал рекорд в торговле с Россией

Посол КНР Ханьхуэй: Китай продолжит торговое сотрудничество с РФ, ожидается рекорд

Фото: Unsplash.com

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин продолжит торговое сотрудничество с Москвой. По итогам года глава дипломатической миссии анонсировал рекорд в торговле, передает РИА Новости.

По его словам, перед лицом испытаний двусторонние экономические отношения продемонстрировали большую гибкость и впечатляющий рост вопреки тенденциям.

За первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 31,4 процента, добавил посол.

«Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами», — подчеркнул Ханьхуэй.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России.

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Марина Совина
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