Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Оценена возможность увольнения контрактника после начала мобилизации в России

«Объясняем.рф»: при мобилизации контрактники не будут уволены из-за окончания договора

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В период частичной мобилизации военнослужащие, у которых закончился срок действия контракта, не могут быть уволены с военной службы. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО», — говорится на сайте.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Там уточняется, что в указе президента от 21 сентября «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.

Ранее на портале объяснили попадание россиян с категорией годности «В» в число мобилизованных. Эта категория мужчин попадает под призыв согласно закону от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной подготовке» — в нем говорится, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет
Оценена возможность увольнения контрактника после начала мобилизации в России
Названы основные ошибки при оформлении маленькой квартиры
Россиянам рассказали о способах защиты данных в облаке
Секретарь Совбеза Армении посетил штаб-квартиру ЦРУ
Психолог назвала причины влюбленности в женатых мужчин
ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов российских военкоматов
В России призвали разработать правила отсрочки для ИП
Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов
В образовательном центре в Кабуле произошел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.