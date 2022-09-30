Чемпион ОИ оценил возможный отъезд американцев из КХЛ

Чемпион ОИ Борис Майоров заявил, что возможный отъезд американцев из КХЛ не навредит лиге

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров заявил, что возможный отъезд американских игроков не навредит Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«На сегодняшний день нет таких уж сильных американских или канадских хоккеистов, которые делали бы погоду в наших клубах. Разве что в "Автомобилисте"», — оценил ситуацию Майоров. Он пояснил, что большинство команд ориентируется на россиян.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что подобные решения каждый спортсмен должен принимать самостоятельно. «Это надо спрашивать у самих хоккеистов. Мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даем играть, у нас все на равных правах», — подчеркнул он.

28 сентября посольство США призвало американцев с двойным гражданством срочно покинуть Россию. С подобным заявлением выступил и МИД Канады. В министерстве добавили, что спортсмены, которые останутся на территории РФ, должны будут объяснить свое решение. На данный момент в КХЛ выступают 48 канадцев и десять американцев.