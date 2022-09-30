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Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от мобилизации

Глава Дагестана Меликов заявил, что мобилизации подлежат готовые защищать Родину бойцы

Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Частичной мобилизации должны подлежать только те, кто «готов защищать Родину». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, реагируя на просьбу советника муфтия Айны Гамзатовой об отсрочке для жителей республики. Его комментарий приводится в Telegram.

Он подчеркнул, что Гамзатова своей просьбой продемонстрировала «истинную любовь к Дагестану».

«В соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего призваны в Дагестане будут лишь те, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, а следовательно, они знают технику ведения боя и умеют обращаться с оружием, так как этому их уже обучали. Все те, кого призвали по чьей-то глупости и безответственности, вернутся к своим семьям», — написал Меликов.

Глава Дагестана связал тревоги Гамзатовой по поводу частичной мобилизации в республике «с непрофессиональной работой некоторых людей на местах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле еще не видели письмо из Дагестана от советника муфтия Айны Гамзатовой об отсрочке от частичной мобилизации.

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Анна Щербакова
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