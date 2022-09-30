Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Цукерберг приостановил найм сотрудников в Meta

Глава корпорации Meta Цукерберг приостановил найм сотрудников и решил сократить бюджеты

Фото: Erin Scott / Reuters

Глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг объявил, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram прекращают прием новых сотрудников, а также сократят бюджеты большинства команд. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе еженедельной сессии с сотрудниками Цукерберг отметил, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания Facebook в 2004 году. Он отметил, что в следующем году компания, вероятно, уменьшится. Цукерберг добавил, что бюджеты большинства команд сократятся для уменьшения расходов.

«Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно», — сказал он.

Ранее в сентябре богатейшие американские бизнесмены 13 сентября потеряли более 93 миллиардов долларов из-за обвала фондового рынка США на фоне публикации данных о высокой инфляции. Глава Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, гендиректор Microsoft Стив Балмер потеряли по 4 миллиарда долларов, Билл Гейтс и Уоррен Баффет — по 3 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Финляндия закрыла границу с Россией
Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети
Цукерберг приостановил найм сотрудников в Meta
Мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом
Китай анонсировал рекорд в торговле с Россией
Куценко дал совет по коммуникации с бойфрендами дочерей
В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации
Россия заявила о влиянии генсека ООН на позицию других стран по референдумам
В России указали на избирательность подхода генсека ООН по Украине
Испанский политолог оценил вероятность референдума в Каталонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.