Цукерберг приостановил найм сотрудников в Meta
Глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг объявил, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram прекращают прием новых сотрудников, а также сократят бюджеты большинства команд. Об этом сообщает Bloomberg.
В ходе еженедельной сессии с сотрудниками Цукерберг отметил, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания Facebook в 2004 году. Он отметил, что в следующем году компания, вероятно, уменьшится. Цукерберг добавил, что бюджеты большинства команд сократятся для уменьшения расходов.
«Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно», — сказал он.
Ранее в сентябре богатейшие американские бизнесмены 13 сентября потеряли более 93 миллиардов долларов из-за обвала фондового рынка США на фоне публикации данных о высокой инфляции. Глава Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, гендиректор Microsoft Стив Балмер потеряли по 4 миллиарда долларов, Билл Гейтс и Уоррен Баффет — по 3 миллиардов долларов.