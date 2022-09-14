Богатейшие американцы за день потеряли 93 миллиарда долларов

Bloomberg: состояние Маска и Безоса за день сократилось почти на 20 млрд долларов

Богатейшие американские бизнесмены 13 сентября потеряли более 93 миллиардов долларов из-за обвала фондового рынка США на фоне публикации данных о высокой инфляции, пишет Bloomberg.

Так, состояние главы Amazon Джеффа Безоса за день сократилось на 9,84 миллиарда долларов, состояние владельца SpaceX и Tesla Илона Маска — на 8,4 миллиарда долларов. Глава Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, гендиректор Microsoft Стив Балмер потеряли по 4 миллиарда долларов, Билл Гейтс и Уоррен Баффет — по 3 миллиардов долларов.

Таким образом, 13 сентября был зафиксирован девятый по величине однодневный убыток богатейших людей мира за всю историю наблюдений, указывает Bloomberg. Индекс S&P упал на 4,3 процента, что стало рекордом за два года, а высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 просел на 5,2 процента впервые с марта 2020 года — тогда снижение составило более чем 12 процентов.

Причиной очередного обрушения фондовых рынков стали данные Министерства труда США о росте потребительских цен в августе на 8,3 процента в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий рынка в 8,1. В этих условиях инвесторы начали распродажу своих ценных бумаг, опасаясь, что Федеральная резервная система (ФРС) США в дальнейшем будет более агрессивно повышать процентные ставки.

В целом состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на 1,2 триллиона долларов за год. Марк Цукерберг потерял с начала года около 54 процентов своего состояния или 68,3 миллиарда долларов, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао лишился 64 процентов, или 61 миллиарда долларов.

В месячном выражении инфляция в августе выросла на 0,1 процент. Эти данные «застали рынок врасплох», так как ожидалось, что началась стабилизация и ускорение инфляции прекратится, заявила главный аналитик инвесткомпании LPL Financial Куинси Кросби в эфире телеканала CNBC. Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о намерении «бороться с инфляцией до конца», в том числе повышая процентную ставку, которая сейчас составляет 2,25-2,5 процента годовых.