Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства в Акимовке

Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства на опоре ЛЭП в поселке Акимовка. Об этом сообщила военно-гражданская администрация города, передает РИА Новости.

Отмечается, что были обнаружены четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства. Взрывчатку обезвредили сотрудники Росгвардии.

30 сентября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы.