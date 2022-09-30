Траты россиян на сборы в армию предложили компенсировать

Депутат Красов: мобилизованный не должен тратить на военную форму личные средства

Если мобилизованный гражданин потратил свои личные средства на приобретение военной формы, то, вне всякого сомнения, эти средства должны быть компенсированы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Военная форма и оружие

29 сентября стало известно, что за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в России вырос более чем в пять раз.

Гражданин, который призывается на военную службу в период частичной мобилизации, должен быть всем обеспечен. Часть обеспечения ложится на плечи военкоматов, остальное — на те части, в которых происходит подготовка Андрей Красов депутат Госдумы

«В случае призыва гражданина на военную службу экипировку должны обеспечивать военкоматы. Речь идет про военную одежду: летний камуфляж, зимний камуфляж, обувь и головные уборы. Также военкоматы должны обеспечить сухим пайком на время передвижения к месту проведения подготовки», — рассказал Красов.

Депутат объяснил, что в частях военной подготовки мобилизованным должны выдавать необходимые для выполнения боевых задач вещи. «Оружие, каски и бронежилеты должны выдаваться в частях подготовки и переподготовки», — сказал он.

Средства личной гигиены

Красов также отметил, что предметы личной гигиены мобилизованным необходимо взять с собой.

«Предметы личной гигиены у военнослужащего, как у любого уважающего себя человека, должны быть с собой — помыться, побриться и так далее. От личной гигиены очень многое зависит, в том числе качество и быстрота выполняемых задач», — добавил он.

Покупки на личные средства

Депутат сообщил, что если мобилизованному гражданину в военкомате выдали список вещей, которые необходимо купить, то по такому случаю должно быть проведено служебное расследование.

«Если есть такие случаи, когда в военкомате говорят мобилизованным самостоятельно покупать военную одежду, то необходимо с сотрудниками военкоматов разбираться», — заявил он.

При этом он рассказал, что есть часть мобилизованных, которые приходят по повестке в военкомат уже с полным набором военной одежды.

Человек, который отправляется защищать свою семью и государство, не должен тратить на это свои личные средства, потому что эти средства необходимы для его семьи. Если такие траты совершены, то, вне всякого сомнения, они должны быть компенсированы Андрей Красов депутат Госдумы

«Нужно разобраться с ситуацией, кто купил по собственному желанию, а кому в военкомате выдали список. Законодательно это пока никак не урегулировано», — заключил депутат.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. По его словам, призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.