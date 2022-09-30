Траты россиян на сборы в армию предложили компенсировать
Если мобилизованный гражданин потратил свои личные средства на приобретение военной формы, то, вне всякого сомнения, эти средства должны быть компенсированы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Военная форма и оружие
29 сентября стало известно, что за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в России вырос более чем в пять раз.
Гражданин, который призывается на военную службу в период частичной мобилизации, должен быть всем обеспечен. Часть обеспечения ложится на плечи военкоматов, остальное — на те части, в которых происходит подготовка
«В случае призыва гражданина на военную службу экипировку должны обеспечивать военкоматы. Речь идет про военную одежду: летний камуфляж, зимний камуфляж, обувь и головные уборы. Также военкоматы должны обеспечить сухим пайком на время передвижения к месту проведения подготовки», — рассказал Красов.
Депутат объяснил, что в частях военной подготовки мобилизованным должны выдавать необходимые для выполнения боевых задач вещи. «Оружие, каски и бронежилеты должны выдаваться в частях подготовки и переподготовки», — сказал он.
Средства личной гигиены
Красов также отметил, что предметы личной гигиены мобилизованным необходимо взять с собой.
«Предметы личной гигиены у военнослужащего, как у любого уважающего себя человека, должны быть с собой — помыться, побриться и так далее. От личной гигиены очень многое зависит, в том числе качество и быстрота выполняемых задач», — добавил он.
Покупки на личные средства
Депутат сообщил, что если мобилизованному гражданину в военкомате выдали список вещей, которые необходимо купить, то по такому случаю должно быть проведено служебное расследование.
«Если есть такие случаи, когда в военкомате говорят мобилизованным самостоятельно покупать военную одежду, то необходимо с сотрудниками военкоматов разбираться», — заявил он.
При этом он рассказал, что есть часть мобилизованных, которые приходят по повестке в военкомат уже с полным набором военной одежды.
Человек, который отправляется защищать свою семью и государство, не должен тратить на это свои личные средства, потому что эти средства необходимы для его семьи. Если такие траты совершены, то, вне всякого сомнения, они должны быть компенсированы
«Нужно разобраться с ситуацией, кто купил по собственному желанию, а кому в военкомате выдали список. Законодательно это пока никак не урегулировано», — заключил депутат.
21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. По его словам, призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.