Стала известна дата похорон Бориса Моисеева

Бориса Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России певца Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора исполнителя Сергея Гороха.

Церемония прощания с артистом состоится в траурном зале Троекуровского кладбища, где он будет похоронен позже в этот же день.

«Прощание будет 2 октября, в воскресенье, с 12 часов, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день», — рассказал Горох. Арт-директор музыканта уточнил, что прощание пройдет в открытом режиме. Известно, что кремировать Моисеева не будут.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Ему было 68 лет. Причиной смерти певца стал инсульт.

Ранее брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества.