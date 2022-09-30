Путин указал на отсутствие прав у Запада критиковать референдумы

Президент России Путин: у западных стран нет морального права критиковать референдумы

У западных стран нет никакого морального права критиковать проведенные референдумы на освобожденных территориях, заявил президент России Владимир Путин. Его выступление транслирует Первый канал.

По словам главы государства, Запад по своему усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, однако неясно, кто дал ему подобное право. Именно поэтому голосование, в котором приняли участие сначала жители Крыма и Севастополя, а затем и Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожья и Херсона «вызывает у них дикую злобу».

«Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда», — указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор.

30 сентября Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны.