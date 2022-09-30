США и союзники допустили новые поставки оружия Украине

Глава Пентагона Остин заявил о обсуждении США с союзниками новых поставок оружия Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США вместе с союзниками планируют осуществить новые поставки оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Остин рассказал, что в рамках обсуждения новых поставок вооружения Киеву Вашингтон также рассматривает вопрос подготовки украинских военнослужащих и помощь в области логистики.

«Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать», — заявил шеф Пентагона на пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в прямом участии в конфликте на стороне Киева. «Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», — подчеркнул он.