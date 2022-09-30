В Эстонии призвали ЕС созвать саммит для принятия новых санкций против России

Премьер Эстонии Каллас призвала ЕС созвать саммит для принятия новых санкций против России

В связи с признанием Россией независимости Запорожской и Херсонской областей представители стран Европейского союза (ЕС) должны собраться на саммит для принятия новых санкций против Москвы. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, в число новых ограничительных мер обязательно должно войти «установление потолка цен» на российские нефть и газ.

Признание Россией независимости Запорожской и Херсонской областей премьер назвала «самой серьезной эскалацией конфликта» с начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим она призвала Евросоюз усилить «материальную, военную и политическую поддержку» Киева, выразив при этом уверенность, что ЕС продолжит координировать свои действия «с другими членами трансатлантического сообщества».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика отказывается признавать результаты референдумов о присоединении к России, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.