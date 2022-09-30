Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада

Путин заявил, что начавшийся слом гегемонии Запада в мире необратим

Начавшийся слом гегемонии Запада необратим. Об этом заявил глава государства Владимир Путин перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент заявил, что на данный момент Москва борется за справедливый и свободный путь, прежде всего, для самой России. Он уточнил, что борьба ведется за то, чтобы диктат и деспотизм западной стороны навсегда остались в прошлом.

«Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет», — высказался Путин.