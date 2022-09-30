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Впервые зафиксированы следы взрыва парно-нестабильной сверхновой

NOIRLab: впервые открыты следы взрыва парно-нестабильной сверхновой

Фото: NOIRLab

Международная группа астрономов впервые зафиксировала следы взрыва парно-нестабильной сверхновой в галактике, располагающейся в созвездии Волопаса в 13 миллиардах световых лет от Земли. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

В ходе наблюдений за квазаром J1342+0928 специалисты случайно открыли первые следы парно-нестабильной сверхновой. Ядро галактики сейчас выглядит таким, каким оно было в эпоху ранней Вселенной, спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва. Исследование заключалось в изучении линий, которые создают элементы (железо, магний и другие) во время термоядерных реакций погибающих светил третьей популяции. Дальнейший анализ выявил, что в галактике произошел взрыв с большим выбросом железа. Именно такие условия необходимы для появления парно-нестабильных сверхновых, согласно существующей теории.

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В будущем наблюдения за J1342+0928 и поиск новых следов взрывов парно-нестабильных сверхновых помогут понять, как события во Вселенной воздействовали на химическую эволюцию. Кроме того, это позволит сформировать типичный набор критериев для звезд третьей популяции.

В сентябре 2022 года сотрудники Пекинского университета и Национальной астрономической обсерватории Китая зафиксировали новые быстрые радиовсплески на радиотелескоп FAST.

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Елена Апазиди
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